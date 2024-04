Atleta do Olimpus MT conquista ouro em GP de judô na Turquia

A atleta mato-grossense Érika Zoaga conquistou o ouro no Grand Prix de judô paralímpico, disputado em Antalya, na Turquia, nesta terça-feira (03.04). Beneficiária do Olimpus, programa de bolsas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a judoca contribuiu para que Seleção Brasileira ficasse em terceiro lugar no quadro geral de medalhas.

Repetindo a colocação da primeira etapa do circuito na Alemanha, o Brasil ganhou oito medalhas, das quais duas foram de ouro, três de prata e três de bronze. A China foi a campeã do evento seguida pelo Uzbequistão.

Segundo Erika, esta medalha significa muito para ela conseguir vaga nas Paralimpíadas de Paris. “Desafio e superação, é o que posso dizer desse resultado. Estou muito feliz e emocionada por saber que o sonho de chegar em Paris está cada vez mais perto. Sigo cada vez mais focada, porque ainda tenho um caminho a percorrer antes disso”, afirmou a atleta, que maio participa de outra competição em Tiblisi, na Geórgia.

Para chegar ao topo do pódio, a atleta que é cega encarou uma chave com todas as adversárias à sua frente no ranking mundial. O secretário adjunto de Esporte da Secel, David Moura, comemora o resultado.

“A Érika é uma atleta muito dedicada, uma gigante! Esse ouro é muito importante para essa corrida olímpica, traz mais confiança para buscar uma medalha olímpica. Orgulho para Mato Grosso”, comemorou.

O representante do Segmento das Pessoas com Deficiência do Conselho do Desporto de Mato Grosso (Consed), Alex Lili afirmou como funciona as classificatórias para os Jogos Paralímpicos.

“A sexta colocação é justamente a última posição dentro da zona classificatória e, como no ano de Jogos todas as competições são classificatórias e dobram pontos, com essa medalha significa dizer que a Erika está, praticamente, pela primeira vez garantida em Paris”, explicou.