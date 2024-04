Condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas é localizado pela Polícia Civil

A Delegacia da Polícia Civil de Comodoro prendeu no último domingo (07) um foragido da justiça que estava com mandado de prisão expedido pela Segunda Vara Criminal do município. O foragido estava com a prisão definitiva expedida desde janeiro deste ano, em decorrência de uma pena de sete de condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Após receber informações de que o procurado estava na cidade durante os finais de semana, a equipe de investigadores iniciou o monitoramento e, neste domingo, o investigado foi localizado em um bar no centro da cidade.

Após ser informado dos direitos legais, ele foi conduzido à delegacia para as providências necessárias. Depois da audiência de custódia, ele será encaminhado à Cadeia Pública de Comodoro.