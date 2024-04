Homem de 33 anos leva tiro e cai no Rio Vermelho após negar dinheiro a amigo

Um homem de 33 anos ficou ferido na noite do último sábado (06) após ser atingido por um tiro na Rodovia do Peixe, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, ele estava tomando cerveja com um amigo em um rancho quando o suspeito disse que queria dinheiro para usar droga.

A vítima negou dar o dinheiro e o suspeito pegou uma arma de fogo dentro de um carro e começou a efetuar diversos disparos. Um dos tiros atingiu a coxa direita do homem, que caiu no Rio Vermelho e conseguiu fugir do atirador.

Ao chegar no local, a Polícia Militar solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendeu o homem e o encaminhou ao Hospital Regional.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia do município.