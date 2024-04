Homem flagra traição dentro de carro e é esfaqueado pelo amante da esposa

Um homem de 50 anos ficou ferido após ser esfaqueado, nesta quarta-feira (10), em Sinop-MT. O principal suspeito do crime é o amante da esposa da vítima. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A vítima teve ferimentos no abdômen e no braço.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima relatou que flagrou a esposa junto com o suposto amante em um carro VW Saveiro e que diante da situação pegou uma pedra e jogou no veículo.

Em seguida, o suspeito desceu do veículo e esfaqueou a vítima na barriga e no braço esquerdo.

A vítima disse ainda que a esposa presenciou todo o ocorrido.

O suspeito do crime fugiu do local no Saveiro.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.