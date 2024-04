Justiça mantém prisão de policiais investigados por assassinato de dois homens em situação de rua

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) negou os pedidos de liberdade dos dois policiais militares Elder José da Silva e Cássio Teixeira Brito, indiciados pela morte de dois moradores em situação de rua, em Rondonópolis-MT.

Os dois respondem por homicídio e fraude processual, por terem fornecido informações falsas no Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Conforme informações, Elder havia entrado com pedido de liberdade e Cássio solicitou que 24 testemunhas dele fossem ouvidas, mas os pedidos foram negados pela Justiça.

O CRIME

O crime aconteceu na madrugada do dia 27 dezembro de 2023. Quatro pessoas foram baleadas em Rondonópolis-MT. As vítima foram identificadas como Oziel Ferle da Silva, 35 anos, William Ferreira de Oliveira Filho, 25 anos, Odinilson Landvoight de Oliveira, 41 anos e Thiago Rodrigues Lopes, 37 anos.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), Oziel, William e Odinilson foram atingidos pelos disparos em frente ao Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no Centro. Já Thiago foi atingido na entrada do bairro Vila Canaã.

Thiago Rodrigues e Odinilson Landvoight morreram.

Testemunhas disseram que o suspeito chegou em um carro Land Rover de cor verde escuro

e realizou cerca de 15 disparos de arma de fogo. Após atirar o suspeito seguiu em direção a Vila Canaã e atirou em Thiago Rodrigues.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Thiago Garcia Damasceno, a investigação apurou que, desde o começo, foi possível saber que a autoria partiu da dupla, já que, conforme testemunhas, o carona do veículo teria passado a arma para o motorista.