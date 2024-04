Motociclista de 25 anos é arremessado e fica ferido após colisão entre carro e moto

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no final da manhã deste sábado (06), entre as avenidas São João e Campo Grande, em Primavera do Leste-MT. Com a colisão, um motociclista de 25 anos ficou ferido após ser arremessado por aproximadamente 30 metros do local do acidente.

Uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e encontrou a vítima com múltiplas escoriações pelo corpo.

O motociclista foi atendido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.