Polícia Militar e PRF apreendem 300 quilos de drogas escondidos em caminhão

Ação integrada da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 300 quilos de drogas, entre substâncias como pasta base de cocaína e maconha, na noite desta terça-feira (16.04), em Confresa. Na ação, um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da 27ª Companhia de PM de Confresa recebeu informações da PRF sobre um caminhão baú com suspeita de estar transportando grande quantidade de drogas. Segundo as denúncias, o veículo estava transitando pela MT-430, com destino ao município.

As equipes policiais montaram cerco e abordaram o caminhão, na entrada da comunidade rural Três Flechas. Dentro do veículo, nada foi encontrado, mas em vistoria minuciosa os militares identificaram compartimentos ocultos, onde estavam escondidos 212 tabletes de cocaína e 80 tabletes de maconha, totalizando cerca de 300 quilos de drogas.

Para a PM, o motorista disse que saiu com a carga da cidade de Denise, em Mato Grosso, e faria a entrega do material em São Luís, no Estado do Maranhão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e todo o material encontrado, totalizando R$ 10 milhões de prejuízo ao crime organizado, foi apreendido e encaminhado para a sede da PM, para as demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.