Segundo suspeito de matar jovem de 20 anos é preso em residência pela Polícia Civil

A Polícia Judiciária Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (11) o segundo suspeito de envolvimento no homicídio de um jovem de 20 anos, em Tangará da Serra-MT. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o homem foi preso em uma residência no bairro Vila Nazaré após denúncias de que ele teria participado do crime.

Ele foi preso e está à disposição da Justiça. Segundo o delegado, o homem já estava sendo investigado por outros homicídios registrados no município.

Durante a madrugada desta quinta (11), Elisson Natan Nunes Ramos, de 20 anos, foi morto após ser atingido por disparos de arma de fogo e por golpes de faca, no bairro Jardim Tarumã. Outro suspeito do crime já havia sido preso durante a manhã após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com ferimentos de arma de fogo.

A Polícia Civil segue investigando o caso.