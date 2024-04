Tornozelado com histórico de homicídio é preso traficando na ‘faixa de gaza’ em Rondonópolis

Um homem de 33 anos foi preso pelo Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, no Centro, na noite desta terça-feira (9), em Rondonópolis-MT.

Os policiais apreenderam 3 porções de cocaína, 2 porções de maconha, 7 pedras

de pasta base de cocaína, R$ 1.163 em dinheiro e outros materiais. O indivíduo estava utilizando uma tornozeleira eletrônica desligada.

Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que um homem estava realizando o comércio de entorpecentes na região da cidade conhecida como ‘faixa de gaza’.

Diante da denúncia, os militares encontraram o indivíduo que correu ao avistar as guarnições. O suspeito fugiu pulando muros e entrou em um terreno baldio com muito mato e lixo no local.

A PM conseguiu deter o suspeito. Com ele os militares encontraram os entorpecentes e dinheiro. Ele usava uma tornozeleira eletrônica desligada e disse que estava com o equipamento pelo crime de homicídio.

Diante dos fatos o indivíduo foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.