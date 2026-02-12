Carnaval 2026: veja onde aproveitar a folia gratuita em MT

O Carnaval 2026 promete movimentar diversas cidades de Mato Grosso com programações gratuitas organizadas pelas prefeituras ou autoridades políticas. Para facilitar a escolha dos foliões, o Portal AgoraMT reuniu em um guia especial os principais eventos espalhados pelo estado, com atrações que vão de blocos tradicionais e matinês infantis a shows nacionais e regionais.
Confira alguns destaques da programação:
Rondonópolis
O Rondon Folia 2026 será realizado de 13 a 15 de fevereiro, na Avenida Dom Wunibaldo, em frente ao Casario, no Cais. A entrada é gratuita.
A programação inclui show nacional, bandas da Bahia, DJs, matinê para crianças e sorteios.
Cuiabá
Na capital, o Carnaval se estende até 17 de fevereiro, com eventos na Arena Pantanal e na Avenida Mato Grosso.
Estão previstos shows nacionais, desfiles de blocos e apresentações de escolas de samba. Entre as atrações estão O Tiee, Vou Pro Sereno e Rubinho, além de blocos descentralizados como Baguncinha e Vem Quem Quer.
Chapada dos Guimarães
O Chapada Folia 2026 acontece de 13 a 17 de fevereiro, na Praça do Festival.
A programação reúne nomes como Kamisa 10, Art Popular, Reinaldinho e Os Federais, além de DJs e atrações locais distribuídas ao longo dos dias.
Acorizal
O tradicional Acorifolia, em sua 20ª edição, acontece de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos Evans Monteiro.
Entre as atrações confirmadas estão Lambadão dos Federais, Novo Som e Sedusamba.
Barra do Garças
O Araguaia Folia 2026 será realizado de 14 a 17 de fevereiro, a partir das 21h, no Porto do Baé.
O evento contará com trio elétrico, blocos de rua e artistas regionais e nacionais como Banana com Cevada, Grupo Sacod e Marcela Mares.
Guiratinga
O GuiraFolia 2026 será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos.
A cidade mantém viva a tradição do Bloco dos Caretas, que existe desde 1945.
Nossa Senhora do Livramento
O Banana Folia 2026 ocorre de 14 a 16 de fevereiro, na Praça de Eventos Fernando de Barros, com foco em ritmos regionais e artistas locais.
Novo Santo Antônio
O 2º Carna Folia será de 13 a 15 de fevereiro, com programação voltada para famílias e blocos tradicionais.
Porto Estrela
O Porto Folia 2026 acontece de 14 a 16 de fevereiro, ao lado da praça central, com shows regionais a partir das 21h.
Poxoréu
O Poxoréu Folia 2026 será realizado de 14 a 17 de fevereiro, no pátio da Prefeitura, com marchinhas e ritmos regionais.
Santa Rita do Trivelato
O Carna Folia 2026 será nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Comunidade Pacoval, com atrações voltadas para todas as idades.
Santo Antônio de Leverger
O Tradição e Folia 2026 ocorre de 13 a 17 de fevereiro, na Praça do Carnaval, reunindo artistas regionais e nomes nacionais.
São Félix do Araguaia
O Sanfa Folia 2026, de 14 a 17 de fevereiro, traz como tema “Dom Pedro Casaldáliga, parte da nossa história”, com desfiles de blocos e shows gratuitos.