Carnaval 2026: veja onde aproveitar a folia gratuita em MT

O Carnaval 2026 promete movimentar diversas cidades de Mato Grosso com programações gratuitas organizadas pelas prefeituras ou autoridades políticas. Para facilitar a escolha dos foliões, o Portal AgoraMT reuniu em um guia especial os principais eventos espalhados pelo estado, com atrações que vão de blocos tradicionais e matinês infantis a shows nacionais e regionais.

Confira alguns destaques da programação:

Rondonópolis

O Rondon Folia 2026 será realizado de 13 a 15 de fevereiro, na Avenida Dom Wunibaldo, em frente ao Casario, no Cais. A entrada é gratuita.

A programação inclui show nacional, bandas da Bahia, DJs, matinê para crianças e sorteios.

Cuiabá

Na capital, o Carnaval se estende até 17 de fevereiro, com eventos na Arena Pantanal e na Avenida Mato Grosso.

Estão previstos shows nacionais, desfiles de blocos e apresentações de escolas de samba. Entre as atrações estão O Tiee, Vou Pro Sereno e Rubinho, além de blocos descentralizados como Baguncinha e Vem Quem Quer.

Chapada dos Guimarães

O Chapada Folia 2026 acontece de 13 a 17 de fevereiro, na Praça do Festival.

A programação reúne nomes como Kamisa 10, Art Popular, Reinaldinho e Os Federais, além de DJs e atrações locais distribuídas ao longo dos dias.

Acorizal

O tradicional Acorifolia, em sua 20ª edição, acontece de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos Evans Monteiro.

Entre as atrações confirmadas estão Lambadão dos Federais, Novo Som e Sedusamba.

Barra do Garças

O Araguaia Folia 2026 será realizado de 14 a 17 de fevereiro, a partir das 21h, no Porto do Baé.

O evento contará com trio elétrico, blocos de rua e artistas regionais e nacionais como Banana com Cevada, Grupo Sacod e Marcela Mares.

Guiratinga

O GuiraFolia 2026 será realizado de 14 a 16 de fevereiro, no Centro de Eventos.

A cidade mantém viva a tradição do Bloco dos Caretas, que existe desde 1945.

Nossa Senhora do Livramento

O Banana Folia 2026 ocorre de 14 a 16 de fevereiro, na Praça de Eventos Fernando de Barros, com foco em ritmos regionais e artistas locais.

Novo Santo Antônio

O 2º Carna Folia será de 13 a 15 de fevereiro, com programação voltada para famílias e blocos tradicionais.

Porto Estrela

O Porto Folia 2026 acontece de 14 a 16 de fevereiro, ao lado da praça central, com shows regionais a partir das 21h.

Poxoréu

O Poxoréu Folia 2026 será realizado de 14 a 17 de fevereiro, no pátio da Prefeitura, com marchinhas e ritmos regionais.

Santa Rita do Trivelato

O Carna Folia 2026 será nos dias 14 e 15 de fevereiro, na Comunidade Pacoval, com atrações voltadas para todas as idades.

Santo Antônio de Leverger

O Tradição e Folia 2026 ocorre de 13 a 17 de fevereiro, na Praça do Carnaval, reunindo artistas regionais e nomes nacionais.

São Félix do Araguaia

O Sanfa Folia 2026, de 14 a 17 de fevereiro, traz como tema “Dom Pedro Casaldáliga, parte da nossa história”, com desfiles de blocos e shows gratuitos.