Polícia Militar intensifica operações contra o crime organizado em pontos estratégicos de Rondonópolis e região

O 5º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso intensificou, na manhã desta terça-feira (5), uma série de operações em Rondonópolis e municípios da região, com foco no combate ao crime organizado e no reforço da segurança pública.

As ações fazem parte das operações Tolerância Zero às Facções Criminosas, Centro Seguro e Caminhos Seguros, e mobilizam equipes em pontos estratégicos da cidade e também em localidades vizinhas.

Em Rondonópolis, as equipes foram posicionadas em importantes vias, como as avenidas dos Estudantes, Arapongas, Lions Internacional e Presidente Médici. Já nas regiões vizinhas, o reforço policial também foi registrado na praça central de São José do Povo, na pista de caminhada da MT-270 em Guiratinga, além do distrito de Vila Garça Branca e do município de Pedra Preta.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo é ampliar a presença policial, coibir a atuação de facções criminosas e garantir respostas mais rápidas à população. As equipes seguem nas ruas realizando abordagens e monitorando atividades suspeitas ao longo do dia.

A corporação reforça que operações como essas devem continuar sendo intensificadas em toda a região nos próximos dias.