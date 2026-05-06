Vereadores Júnior Mendonça e Girotto retornam às atividades legislativas na Câmara de Rondonópolis

Os vereadores Júnior Mendonça e Girotto retomaram os trabalhos legislativos durante a sessão ordinária desta quarta-feira (6), na Câmara Municipal de Rondonópolis. Os parlamentares estavam afastados das atividades desde o dia 2 de março, período em que os suplentes Jamal Daud e Mauro Campos assumiram as cadeiras no Legislativo.

Durante a sessão, Júnior Mendonça destacou o período de afastamento e agradeceu ao suplente Jamal Daud pelo trabalho realizado na Câmara.

“Estivemos afastados das atividades normais do Poder Legislativo, oportunidade em que abrimos espaço para que o colega vereador Jamal Daud apresentasse seus projetos e propostas. Aproveito também para agradecer e enaltecer o colega vereador Jamal, que desempenhou um grande trabalho. Nós voltamos com todo o gás. Estamos recebendo as demandas da população rondonopolitana”, afirmou Júnior Mendonça.

Já o vereador Girotto falou sobre as expectativas para o retorno às atividades parlamentares e anunciou um planejamento para aproximar ainda mais o mandato da população.

“A gente está com um plano de ir para as comunidades, para os bairros e regiões da cidade. Nossa equipe está organizando um trabalho para dividir Rondonópolis por regiões e levar o gabinete até a população, ouvindo as pessoas diretamente nos bairros e comunidades”, destacou o parlamentar.