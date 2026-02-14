Corpo é localizado na BR-364 em Rondonópolis; caso é investigado

Um corpo ainda não identificado foi localizado na manhã deste sábado (14) em uma região de mata nas imediações da BR-364, Km 198 próximo ao bairro Parque industrial Vetorasso em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do PRF Pedro Renato, uma pessoa chegou até a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que realizava fiscalização referente a Operação Carnaval e relatou que tinha um corpo localizado na região, a equipe se deslocou ao local e confirmou a veracidade dos fatos.

De imediato, as equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados na ocorrência.

A vítima trata-se de um homem de pele negra e vestia um short preto e camiseta amarela.

A ocorrência segue em andamento e a qualquer momento será divulgada mais informações.