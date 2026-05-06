Aluno poderá escolher instrutor e autoescola no aplicativo “CNH do Brasil” disponibilizado pelo Governo

O Ministério dos Transportes lançou a “Nova Jornada do Instrutor”, parte do programa CNH do Brasil, que permite ao candidato escolher diretamente, por aplicativo, com quem deseja fazer as aulas práticas de direção, seja com instrutores autônomos ou autoescolas.

A proposta é reduzir burocracia, diminuir custos e ampliar o acesso à CNH. Pelo app, o usuário pode comparar preços, avaliações, localização e horários, além de negociar diretamente com o profissional. As aulas são registradas digitalmente com biometria e GPS, garantindo mais controle e transparência.

Instrutores precisam ser credenciados pelos Detrans e seguir critérios como idade mínima, experiência e formação específica. Quem já trabalha em autoescolas pode continuar normalmente, mas também atuar de forma independente.

Segundo o governo, a iniciativa já aumentou o número de pessoas buscando a habilitação e não provocou fechamento de autoescolas, além de dar mais autonomia aos candidatos e profissionais.