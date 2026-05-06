Sequência de acidentes termina com caminhões em chamas e motorista preso às ferragens na BR-163 em Rondonópolis

Uma sequência de acidentes foi registrada na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 6h, na BR-163, entre os kms 98 e 99, em Rondonópolis (MT), envolvendo vários caminhões, deixando motoristas gravemente feridos e causando a interdição total da rodovia.

De acordo com informações apuradas no local, o primeiro acidente ocorreu quando um caminhão carregado com farelo de soja tombou na pista sentido sul e acabou invadindo a pista contrária, no sentido norte (Sonora x Rondonópolis).

Com o tombamento, caminhões que seguiam no sentido norte precisaram frear bruscamente para evitar a colisão. Um rodotrem graneleiro, que vinha logo atrás, percebeu que não conseguiria parar a tempo e desviou para o canteiro central, evitando um possível engavetamento, já que havia outras carretas paradas à frente.

Na sequência, uma carreta do tipo LS 4º eixo também tentou desviar, mas não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do rodotrem. Após o impacto, as duas carretas começaram a pegar fogo.

O motorista do rodotrem conseguiu desacoplar o cavalo mecânico e saiu ileso. Já o condutor da carreta que vinha atrás foi atingido pelas chamas e ficou gravemente ferido, sendo socorrido por equipes da concessionária Nova Rota do Oeste.

O motorista do caminhão que tombou inicialmente ficou preso às ferragens, com a cabine sobre o corpo, prendendo a região do tórax, pernas e braço esquerdo, e também precisou ser resgatado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, devido aos dois sinistros, a rodovia foi totalmente interditada em ambos os sentidos no km 98. A segunda ocorrência, com colisão e incêndio entre carretas, deixou um dos veículos imobilizado no canteiro central.

Ainda segundo a PRF, a intensa fumaça provocada pelo incêndio comprometeu a visibilidade e a segurança também no sentido sul, o que motivou o bloqueio total da via.

Equipes da PRF, da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para controlar a situação, prestar socorro às vítimas e garantir a segurança no trecho. As circunstâncias dos acidentes seguem sendo apuradas.