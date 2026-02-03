Vítima de tentativa de homicídio no Lajeadinho não resiste e morre no hospital após 10 dias internada

Morreu na manhã desta terça-feira (3), em Rondonópolis (MT), Belizario Gomes de Lima, de 56 anos, conhecido como “Belo”. Ele havia sido baleado no pescoço durante uma tentativa de homicídio registrada no dia 24 de janeiro, na zona rural da comunidade Lajeadinho.

A vítima estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional desde o dia do crime. Segundo apuração da equipe de jornalismo do AgoraMT, o projétil ficou alojado na região da coluna, e o estado de saúde era considerado grave desde a internação. Após cerca de dez dias hospitalizado, Belo não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 6h da manhã.

O caso está ligado a uma sequência de crimes violentos ocorridos no mesmo dia em Rondonópolis. Tudo começou em 24 de janeiro, com um homicídio no bairro Vila Mineira. Na ocasião, Deuzimar Rodrigues de Lima, de 48 anos, foi executado a tiros dentro da própria residência, enquanto tomava banho.

Horas depois, na zona rural da comunidade Lajeadinho, ocorreu a tentativa de homicídio contra Belo. Próximo ao local, a Polícia Militar encontrou um veículo em chamas com um corpo carbonizado em seu interior. De forma preliminar, as autoridades identificaram o corpo como sendo de Jair Pedro Balero, de 49 anos, apontado como autor dos disparos nos crimes registrados anteriormente, tanto de Belo, como de Deuzimar.

As investigações seguiram avançando no dia 30 de janeiro, quando a Polícia Judiciária Civil localizou um corpo enterrado em um poço na região do Campo Limpo, também na zona rural do município. A vítima foi identificada como Jair Júnio Queiroz Balero, de 28 anos, filho de Jair Pedro Balero.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que todos os crimes estejam interligados, mas reforça que as investigações seguem em andamento e que todas as linhas continuam sendo analisadas.

Com a morte de Belo, o caso passa a ser tratado como homicídio consumado. A Polícia Judiciária Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais e exames do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a dinâmica dos crimes, confirmar oficialmente as identidades e apontar responsabilidades por cada morte.

Nós do Grupo Agora de Comunicação, seguimos acompanhando o caso, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Veja os casos em ordem cronológica: