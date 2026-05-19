Com emenda de Paulo Schuh, Prefeitura lança licitação para construção de unidade de Saúde no Sagrada Família

O presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Paulo Schuh, esteve reunido nesta segunda-feira (18) com o prefeito Cláudio Ferreira para anunciar mais uma obra importante para o bairro Sagrada Família: a construção de uma unidade de saúde que irá ampliar o atendimento para os moradores da região.

Graças a uma emenda parlamentar destinada por Schuh, no valor de R$ 1,2 milhão, o prefeito Cláudio Ferreira assinou o aviso de licitação para a aguardada construção do posto de saúde (ESF) do bairro Sagrada Família.

Durante o anúncio, o prefeito destacou que a nova unidade representa mais um avanço para uma das regiões mais populosas da cidade.

“Hoje é mais uma notícia especial para o bairro Sagrada Família, um dos maiores bairros de Rondonópolis. Além do asfalto que está chegando em breve, agora estamos assinando o aviso de licitação do ESF Sagrada Família. Vale lembrar que grande parte desse recurso é fruto da emenda parlamentar do vereador Paulo Schuh, no valor de R$ 1,2 milhão”, afirmou o prefeito Cláudio Ferreira.

Schuh também comemorou o início do processo licitatório e ressaltou a importância histórica da unidade para os moradores da região.

“Esse posto de saúde é o mais bonito do estado de Mato Grosso. Eu vi o projeto, é lindo demais, com dois consultórios odontológicos, um posto clássico. Obrigado prefeito por estar colocando esta unidade de saúde lá no Sagrada Família, o maior bairro da cidade e que estava esquecido por todas as gestões que passaram, o senhor está honrando os moradores daquela região”, celebrou o parlamentar.

Conforme publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (18), edição nº 6.194, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis realizará no próximo dia 08 de junho de 2026, às 10h (horário de Brasília), a Concorrência Eletrônica para contratação da empresa responsável pela construção da ESF Sagrada Família.

Os interessados poderão retirar o processo contendo edital e anexos de forma completa, de maneira gratuita na Plataforma Eletrônica da BLL-Bolsa de Licitações e Leilões,

disponivel no site www.bllcompras.com ou na Prefeitura, mediante apresentação de CDROM ou PEN-DRIVE, no horário das 13:00 às 17:00 horas em dias úteis, ou soliciar através do e-mail

[email protected], ou retirar no site

www.rondonopolis.mt.gov.br/licitacoes/.