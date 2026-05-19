Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão durante ações investigativas em Rondonópolis

A Polícia Civil de Mato Grosso, por intermédio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (MT), cumpriu dois mandados de prisão em ações distintas realizadas nos dias 18 e 19 de maio de 2026, reforçando o trabalho investigativo e operacional desenvolvido pela unidade especializada no combate à criminalidade.

A primeira prisão foi realizada na segunda-feira (18), em cumprimento a mandado expedido pela 4ª Vara Criminal, em desfavor de um homem de 29 anos, condenado pelos crimes de receptação, roubo, corrupção de menor, tráfico privilegiado de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O condenado possuía pena restante de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já a segunda prisão ocorreu nesta terça-feira (19), quando os policiais civis deram cumprimento a mandado de prisão contra um homem de 47 anos, condenado pelo crime de furto qualificado, com pena restante de 1 ano e 5 meses, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o recebimento das ordens judiciais, as equipes da DHPP iniciaram diligências investigativas, realizando levantamentos, monitoramentos e campanas com o objetivo de localizar os condenados.

As ações resultaram na localização e captura dos alvos, que foram conduzidos à delegacia para apresentação à autoridade policial e adoção das providências legais cabíveis.

A Polícia Civil destaca que o cumprimento de mandados judiciais integra as ações permanentes de enfrentamento à criminalidade, reafirmando o compromisso institucional com a segurança pública e a efetividade da Justiça.