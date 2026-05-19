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OPERAÇÃO COBIÇA

Polícia Federal combate lavagem de dinheiro ligada ao comércio ilegal de ouro em Mato Grosso

Investigações apontam que o esquema utilizava empresas formalmente constituídas com atividades econômicas diversas do comércio de ouro

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: PF
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A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), em Rondonópolis (MT), a Operação Decantação, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, relacionados, em tese, à comercialização ilegal de ouro.

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PF combate lavagem de dinheiro ligada ao comércio ilegal de ouro em Mato Grosso. Foto: PF

São cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de sequestro e bloqueio de bens e valores, autorizadas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Mato Grosso. As ordens têm a finalidade de interromper a atividade criminosa, de preservar o produto do crime e de assegurar eventual reparação de danos. O montante das medidas patrimoniais deferidas é estimado em quase R$ 39 milhões.

A operação é um desdobramento da Operação Cobiça, deflagrada em 2024, a partir do aprofundamento da análise de elementos probatórios então obtidos, que indicaram a atuação de uma organização criminosa voltada à ocultação e à dissimulação de recursos de origem ilícita.

As apurações envolvem, em tese, os crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro, bem como ocultação de bens, direitos e valores.

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