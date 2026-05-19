Professores premiados pela Seduc embarcam para intercâmbio pedagógico na Colômbia

Os professores vencedores do Prêmio “Mais Inglês: Boas Práticas no Ensino de Inglês – Ensino Fundamental” embarcam, nesta terça-feira (19), para Bogotá, na Colômbia, onde participarão de uma imersão pedagógica internacional promovida pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), em parceria com a Pearson.

A viagem faz parte da premiação concedida a docentes da Rede Estadual que desenvolveram experiências de destaque no ensino de Língua Inglesa, no âmbito do Programa Mais Inglês. A proposta é reconhecer o trabalho realizado em sala de aula e, ao mesmo tempo, ampliar o repertório dos professores por meio do contato com outras práticas educacionais na América Latina.

Representam Mato Grosso no intercâmbio internacional os professores vencedores das três categorias do prêmio: Aerica Bezerra Silva, da DRE Confresa, com o projeto “Inglês para Todos”; Mariane Ponce Alves Carlini, da DRE Alta Floresta, na categoria “Aula que Inova!”; e Paulo Henrique Moraes Silva, da DRE Rondonópolis, vencedor em “Leitura sem Fronteiras”.

Representando os municípios vão: Adão Pereira da Silva Barboza – DRE Barra do Garças – 1° ano, Jordana Alves Scalia – DRE Confresa – 2° ano, Elisbele Ricas Garcia – DRE Diamantino – 4° ano, Fernanda Pereira – DRE Tangará da Serra – 5° ano e Maria Célia de Oliveira Schoenherr – DRE Pontes e Lacerda – 5° ano.

A superintendente de Desenvolvimento Curricular e Gestão para Aprendizagem da Seduc, Daniele Trevisan, também integra a comitiva.

O prêmio foi lançado pela Seduc-MT por meio do Edital nº 024/2025/GS/SEDUC/MT, com o objetivo de identificar, valorizar e divulgar práticas pedagógicas desenvolvidas por professores do Ensino Fundamental da Rede Estadual. Participaram docentes efetivos e contratados que atuam nos anos letivos de 2025 e 2026 e utilizam o material didático do Programa Mais Inglês nas escolas estaduais.

As inscrições foram feitas por meio de um formulário online. Os professores enviaram relatos de experiência, fotos, vídeos e outros registros das atividades realizadas com os estudantes. Depois da análise técnica, 39 trabalhos avançaram para a etapa final, com apresentações presenciais em Cuiabá e participação de representantes das Diretorias Regionais de Educação.

A premiação foi dividida em três categorias. “Aula que Inova” reconheceu propostas com uso qualificado de tecnologia no ensino. “Leitura sem Fronteiras” destacou projetos ligados à leitura, à interdisciplinaridade e ao protagonismo estudantil. Já “Inglês para Todos” contemplou experiências voltadas à inclusão e acessibilidade no aprendizado da língua inglesa.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Flávia Soares, a escolha da Colômbia está diretamente relacionada aos avanços do país nas políticas públicas de ensino bilíngue. Outro ponto considerado foi o uso, em redes colombianas, do mesmo material didático adotado nas escolas estaduais de Mato Grosso.

“Os professores vão conhecer experiências que já estão em andamento em um contexto latino-americano, com desafios próximos aos nossos. A ideia não é levar um modelo pronto, mas observar, trocar, adaptar e voltar com novas referências para fortalecer o ensino de Inglês na nossa rede”, afirmou Flávia.

Durante a programação em Bogotá, os participantes terão visitas técnicas a escolas parceiras da Pearson, oficinas, palestras e atividades voltadas à observação de metodologias aplicadas no ensino de inglês como língua adicional.

A secretária ressaltou ainda que a iniciativa se aproxima das ações do programa Intercâmbio MT no Mundo, ao ampliar as experiências de internacionalização da educação pública estadual.

“Quando um professor da Rede Estadual vivencia uma imersão como essa, quem também ganha é o estudante. Esse conhecimento volta à escola, à sala de aula e ao planejamento pedagógico. É uma forma concreta de valorizar o professor e melhorar a aprendizagem”, completou Flávia Soares.