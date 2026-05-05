Flávio Bolsonaro aparece com 44% do votos contra 43% de Lula em simulação de 2º turno, aponta pesquisa

Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira (5) pelo instituto Real Time Big Data traz um panorama das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026 no Brasil, mostrando cenários de primeiro e segundo turno.

No primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança em todos os cenários apresentados. Na pesquisa estimulada — quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados — Lula registra 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 34%. Os demais pré-candidatos aparecem com percentuais menores, como Ronaldo Caiado (5%), Romeu Zema (4%) e Renan Santos (3%).

Em um segundo cenário estimulado, Lula aparece com 38%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 33%, mantendo a liderança, mas com diferença um pouco menor.

Já na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem uma lista prévia de nomes, Lula também lidera com 31%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 24%. Nesse formato, o número de indecisos ainda é alto, chegando a 24%, além de 14% de votos brancos ou nulos.

Segundo turno

Nos cenários de segundo turno, a disputa aparece mais equilibrada. Em um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o resultado mostra 44% para Flávio e 43% para Lula, caracterizando um empate técnico dentro da margem de erro.

Outros cenários também indicam disputas acirradas:

Lula x Ciro Gomes: 43% a 43% (empate numérico);

(empate numérico); Lula x Ronaldo Caiado: 43% a 42% (empate técnico);

(empate técnico); Lula x Romeu Zema: 43% a 39% (também dentro da margem de erro).

A única diferença mais ampla aparece em um cenário contra Renan Santos, onde Lula tem 48%, contra 24% do adversário.

Dados da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 4 de maio, com 2.000 entrevistados. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os números indicam um cenário ainda aberto para 2026, com liderança consolidada no primeiro turno, mas disputas bastante equilibradas nas simulações de segundo turno.