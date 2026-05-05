Terminal Rodoviário no Centro de Rondonópolis será inaugurado nesta quarta-feira

Em mais uma contribuição para a melhoria do transporte coletivo, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira (PL), vai inaugurar nesta quarta-feira (06/05), às 9h, o “Terminal Rodoviário José Bonifácio de Andrada e Silva”, localizado entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Fernando Correa da Costa, no Centro.

A obra que estava parada desde 2024, foi retomada e concluída nesta gestão após modernização e melhorias no projeto original, com a premissa de entregá-lo com a máxima qualidade possível. Entre as melhorias estão investimento em segurança com gradis e videomonitoramento, em impermeabilização, sistema de irrigação e paisagismo, bem como no conforto com climatização das estruturas, Wi-Fi, novos bancos, dentre outras melhorias.

O novo terminal vai contribuir com a mobilidade urbana, segurança no trânsito e melhorar significativamente o transporte público municipal, garantindo mais segurança, conforto e praticidade aos usuários do sistema. Conforme a administração, a melhoria do trânsito e da mobilidade urbana também depende de um transporte público eficiente. Por isso, tem focado em efetivar várias melhorias no sistema, incluindo a redução no preço das passagens.

A denominação do terminal é uma homenagem a um dos mais notáveis nomes da história nacional, reconhecido formalmente como Patrono da Independência do Brasil. Ao homenagear o novo terminal rodoviário com o nome de José Bonifácio, o prefeito aponta que o Município reafirma seu compromisso com a valorização da memória histórica, da identidade nacional e da formação cívica do povo rondonopolitano.

O terminal de passageiros conta com praça de alimentação, sanitários, fraldário, edifício para administração e estações de embarque e desembarque, em estrutura toda pavimentada. Entre as comodidades, terá espaços climatizados e com bancos para os usuários aguardarem os ônibus, Wi-Fi, banheiros com acessibilidade e galeria para comércio.