Rondonópolis forma professores para fortalecer inclusão de alunos com autismo na rede de ensino

Professores da Rede Municipal de Ensino de Rondonópolis (MT) participam, nesta semana, de uma formação voltada à qualificação das práticas de inclusão escolar. A iniciativa integra o projeto O Mundo do Theo, que busca ampliar a inclusão de estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e reúne profissionais da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental.

O encontro acontece no Campus Avançado da UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso), em Rondonópolis, e reúne 1.680 educadores. A programação ocorre entre os dias 18 e 20 de maio, em diferentes períodos. A psicóloga Izadora Lima Alves conduz palestras sobre aspectos comportamentais da criança autista, enquanto a professora mestre Fabiana Cáceres, coordenadora do projeto, apresenta estratégias pedagógicas inclusivas.

Nesta primeira etapa, os participantes recebem orientações sobre acolhimento, metodologias ativas e organização da rotina escolar. A proposta é que os educadores multipliquem o conhecimento nas unidades de ensino e fortaleçam o envolvimento das famílias no processo de inclusão.

Segundo Fabiana Cáceres, o principal impacto da formação está na transformação do ambiente de aprendizagem. Ela destaca que, quando o professor compreende as emoções da criança autista e sabe como lidar com elas, o ambiente se torna mais acolhedor e seguro para o estudante.

Atualmente, o município contabiliza 1.444 estudantes da educação especial, incluindo pessoas com deficiência, alunos com TEA e outras especificidades. Eles estão matriculados em 102 escolas da rede municipal, cenário que, segundo a prefeitura, reforça a necessidade de investimento contínuo na formação dos profissionais.

De acordo com a superintendente de Educação Especial do município, Kamila Cardinal, esta é a primeira formação promovida pela rede municipal com foco específico na educação especial. Ela afirma que o aumento no número de casos exige preparo do corpo escolar para atender às demandas em sala de aula.

Durante a formação, os professores aprendem a analisar o comportamento dos alunos, identificar fatores que desencadeiam crises e aplicar estratégias para organização do ambiente e maior engajamento nas atividades escolares.

O projeto pedagógico da editora Galeria das Letras utiliza a história de Theo, um menino com TEA, como ferramenta para trabalhar empatia e convivência entre os estudantes. O material inclui livro de orientação didática, curso EAD com certificação de 40 horas e plataforma virtual para troca de experiências entre profissionais.

Local: UNEMAT – Campus Avançado de Rondonópolis – Auditório Coraci. Rua Fernando Corrêa da Costa, Setor Rodoviária, Rondonópolis (MT)

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