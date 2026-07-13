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NO BAIRRO TANCREDO NEVES

Foragido da Justiça tenta fugir ao ver viatura, mas acaba capturado pelo GAP em Rondonópolis

A equipe conseguiu realizar a abordagem e durante a checagem dos dados pessoais foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito relacionado ao crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal

Laíne Macário
Por Laíne Macário
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Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela equipe do Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13) no bairro Tancredo Neves em Rondonópolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas pela Rua dos Pombos quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir retornando para o interior de sua residência.

A equipe conseguiu realizar a abordagem e durante a checagem dos dados pessoais foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito relacionado ao crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito foi algemado e encaminhado sem lesões corporais à 1ª Delegacia de Polícia.

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