Foragido da Justiça tenta fugir ao ver viatura, mas acaba capturado pelo GAP em Rondonópolis

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso pela equipe do Grupo de Apoio (GAP) da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13) no bairro Tancredo Neves em Rondonópolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas pela Rua dos Pombos quando avistaram um indivíduo em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir retornando para o interior de sua residência.

A equipe conseguiu realizar a abordagem e durante a checagem dos dados pessoais foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito relacionado ao crime de furto qualificado previsto no artigo 155, §4º, do Código Penal.

Conforme a Polícia Militar, o suspeito foi algemado e encaminhado sem lesões corporais à 1ª Delegacia de Polícia.