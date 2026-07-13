Três moradores de Rondonópolis morrem em grave acidente na MT-249; vítimas eram DJs conhecidos na cidade

A Polícia Civil confirmou a identidade das três vítimas fatais do grave acidente registrado na tarde de domingo (12), na MT-249 nas proximidades do Trevo da Libra no acesso ao município de Campo Novo do Parecis em Diamantino. As vítimas residiam em Rondonópolis e eram conhecidas no cenário musical da cidade como os DJs Natty, Mau Mau e Palhaço Black.

Morreram no local Hellen Nattany Menezes Santos, de 22 anos, que conduzia um Polo Track, além de Pedro Augusto Pereira de Farias Esteves Cunha, de 22 anos, e Maurinan Silva que estavam como passageiros no veículo.

A notícia causou grande comoção em Rondonópolis. Produtores de eventos, colegas de profissão e a Associação de Artistas do município prestaram homenagens aos três jovens. Em uma das manifestações foi destacado: “Hoje o coração da música de Rondonópolis amanheceu mais triste. Recebi com profunda tristeza a notícia da partida dos DJ Natty, Mau Mau e Palhaço Black.”

De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, o Polo seguia pela rodovia quando colidiu frontalmente com uma carreta Scania acoplada a dois semirreboques. Conforme relato do motorista da carreta, de 44 anos, o automóvel teria perdido o controle da direção devido à pista molhada, rodado na pista, invadido a contramão e atingido o caminhão.

Com o impacto da colisão, os três ocupantes do carro morreram ainda no local. A carreta saiu da pista e parou às margens da rodovia. O motorista não sofreu ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) atenderam à ocorrência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias e as causas do acidente.