Nova Rota divulga operação Pare e Siga nesta quarta-feira; Rondonópolis concentra oito pontos de interdição parcial

A Nova Rota do Oeste divulgou a programação de obras para esta quarta-feira (29), com intervenções em trechos das BRs-163 e 364 em Mato Grosso. As ações incluem operações de Pare e Siga e interdições parciais, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas rodovias concedidas. A programação pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

O sistema de Pare e Siga será implantado das 7h às 17h no km 515 da BR-364, em Rosário Oeste. No período noturno, das 19h às 4h, haverá operação nos km 476 da BR-364, em Jangada, e km 525 da BR-364, também em Rosário Oeste.

Rondonópolis terá oito pontos de interdição parcial

Entre os municípios com maior número de intervenções está Rondonópolis, que contará com oito pontos de interdição parcial ao longo do dia, das 7h às 17h. Os trechos afetados são:

BR-163 Sul – km 55;

BR-163 Sul – km 76;

BR-163 Sul – km 82;

BR-163 Sul – km 114;

BR-163 Sul – km 117;

BR-364 Sul – km 220;

BR-364 Norte – km 235;

BR-364 Sul – km 237.

Além de Rondonópolis, também haverá interdições parciais em Itiquira e Jaciara para execução dos serviços de manutenção e melhorias na pista.

A concessionária orienta os condutores a reduzirem a velocidade ao se aproximarem das frentes de trabalho, respeitarem a sinalização e manterem distância segura dos demais veículos para evitar acidentes e minimizar os impactos no trânsito.