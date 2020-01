Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental realizaram, de 1º de janeiro a 26 de dezembro de 2019, 1.050 resgates de animais silvestres. Desse total, 344 já foram devolvidos ao meio ambiente. Durante o ano, a unidade confeccionou 1,8 mil boletins de ocorrência, 963 autos de inspeção, 509 autos de infração, 478 termos de apreensão, 63 de notificações e 106 de embargos e interdições.

Da intensificação do policiamento ambiental, patrulhamento terrestre e barreiras policiais, foram abordados e orientados 51.807 cidadãos, revistados 20.904 veículos e 1.635 embarcações. Desse trabalho resultou a apreensão de 129 veículos automotores empregados na prática de crimes e ou infrações ambientais e de 76 armas de fogo e 1.116 munições intactas, destinadas à captura e abate de animais silvestres.

O patrulhamento fluvial, com o objetivo de combater a pesca predatória e proteger a fauna mato-grossense, conseguiu apreender 447 materiais de pesca que estavam sendo empregados em situação irregular, 19 embarcações, 3 motores de popa. Foram ainda apreendidos 108 espinheis, 208 redes, 90 tarrafas empregados para pesca predatória, além de 18 toneladas de pescado irregular e mais 341 peças de peixes, fruto de pesca predatória que resultaram em crimes e ou infrações ambientais.

O comandante do batalhão, tenente-coronel Rodrigo Eduardo Costa, afirma que grande parte das ações da unidade são provocadas pelo trabalho ostensivo e através de denúncias. Para o comandante, as armas e munições apreendidas representam menos animais abatidos em ações de caçadores. Ele ainda destacou as 572 palestras realizadas durante o ano.

“Conscientizar crianças e adolescentes é prevenir possíveis agressores da natureza. Vamos continuar fomentando essa atividade, pois acreditamos que mostrar a importância de preservar é garantir o equilíbrio da natureza”.

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental atua desde o ano de 1983 em Mato Grosso, nas atividades de policiamento e fiscalização ambiental, na proteção da fauna, flora, recursos hídricos e florestais, das águas e mananciais, na repressão da poluição, caça e pesca ilegal, queimadas e desmatamento não autorizados.

O efetivo é distribuído nas unidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis e Barra do Bugres, municípios que abrangem diversidades de rios, áreas do Pantanal mato-grossense e áreas de fronteira propensa ao tráfico de animais silvestres.

A unidade realiza operações próprias e em apoio a outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).