Entre os dias 21 e 24 de Janeiro, o Sesc Rondonópolis promoverá a programação “De Férias no Sesc”. Com entrada totalmente gratuita, o evento acontecerá durante o período da tarde, das 14h às 19h levando ao público, jogos, oficinas, brincadeiras, atividades nas piscinas, e diversas atrações artísticas.

As férias marcam um momento de diversão em família e, pensando nisso, o Sesc proporciona uma agenda de ações voltadas para estimular essas vivências, elaborando momentos de trocas e saberes para todos. As experiências como um todo trazem uma motivação para desafios e aproximação dos vínculos familiares, passeando entre artes plásticas, culinárias, atividades esportivas, intervenção de leitura e literatura, oficinas culturais, experimentações, recreação, sessão de cinema, entre outros.

A programação não necessita de inscrição antecipada. Toda população rondonopolitana está convidada a participar do evento. Para menores de 18 anos é obrigatória a companhia de um responsável. Confira toda a programação do De Férias no Sesc nas redes sociais do Sesc Rondonópolis.