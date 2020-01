A Polícia Civil tenta identificar um homem, com idade aproximada entre 30 a 40 anos, cujo corpo foi encontrado de decomposição às margens da rodovia MT-235, nesta terça-feira (21), entre os municípios Campo Novo do Parecis e Diamantino (MT).

A vítima tinha pelo menos cinco perfurações de arma de fogo, parte do corpo dilacerado e estava com as calças na altura das coxas.

De acordo com as informações da Polícia Civil, ele não tinha nenhum documento de identificação. A vítima teve os dedos arrancados, o que sinaliza que pode ter sido torturada antes de ser assassinada.

Um funcionário de uma fazenda encontrou o cadáver por volta das 7h, perto da cerca da propriedade e chamou a Polícia. O cadáver aparentava estar no loca há dois dias.

Não há registro de desaparecidos na região. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Diamantino para procedimentos de necropsia, onde permanece até o momento. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar a vítima para depois tentar localizar familiares e desvendar a autoria do homicídio.