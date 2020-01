A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), realizou diversas prisões e apreensões nesta segunda-feira (13), em Rondonópolis-MT. Uma motocicleta produto de furto foi recuperada, diversas porções de maconha e pasta base de cocaína apreendidas, além de uma arma de fogo tipo carabina.

De acordo com as informações, uma motocicleta Honda Titan, havia sido furtada no dia 12 de janeiro deste ano. O veículo foi localizado em uma residência no bairro Vila Canaã.

Ainda segundo a Polícia Civil, o morador de 26 anos negou ter conhecido do furto, porém como estava ocultando a moto foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de receptação.

Em outra ação dos investigadores da Derf, três indivíduos foram abordados em uma residência no bairro Maria Vetorasso.

Os policiais já estavam monitorando a casa há alguns dias devido a informação de que o local estava sendo usado para armazenamento e comercialização de drogas.

Na residência foram apreendidos três tabletes de maconha e várias porções de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo e R$ 400 reais em dinheiro. Os indivíduos de 28, 22 e 23 anos de idade, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Ainda nesta segunda-feira (13), outro suspeito de 23 anos também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no Jardim Liberdade. Na residência do indivíduo foram localizadas seis porções de maconha embaladas e prontas para comercialização, um recipiente contendo maconha, além de R$ 190 reais em dinheiro.

Todos os suspeitos devem passar por audiência de custodia e depois permanecem a disposição da justiça.