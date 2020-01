O deputado estadual Thiago Silva (MDB) entregou mais uma remessa de certificados do curso de Dicção e Oratória da Fundação Ulysses Guimarães – FUG. Na região do Sudeste do Estado do Estado a entidade é coordenada pelo parlamentar.

A última entrega aconteceu na Associação de Moradores do Distrito da Vila Operária (AMDVOP). Mais cem pessoas receberam o certificado de conclusão do curso, que impacta diretamente na performance de comunicação tanto na vida pessoal quanto na profissional. Dona Lurdinha foi aluna da última turma e garante que a qualificação é um diferencial para quem deseja evoluir nas relações. “É muito completo. Esse curso ajuda na comunicação e quebra alguns tabus. Eu tinha grande dificuldade em falar para várias pessoas. Recentemente participei de uma reunião, com dezenas de pessoas. Falei por quase uma hora, consegui transmitir o que precisava e fui aplaudida de pé. Tudo isso graças a essa grande iniciativa, implantada pelo nosso deputado Thiago Silva”.

O líder comunitário da Vila Operária Camargo Pires é voluntário da ação há 7 anos. Ele conta que só no distrito da Vila Operária mais de 400 homens e mulheres já foram qualificadas com a inciativa. “Eu recebo muito retorno daqueles que fizeram o curso em nossa comunidade. Muitos ligam ou mandam mensagens afirmando que conseguiu emprego e uma promoção em virtude das informações que receberam. Sentir essa mudança positiva na vida das pessoas e saber que você está contribuindo com isso não tem preço. É uma satisfação imensa”.

Somando a cidade de Rondonópolis e outros municípios de Mato Grosso, mais de 3.600 pessoas foram qualificadas pelos cursos da FUG. Números que aumentaram significativamente depois que o deputado Thiago Silva e sua equipe assumiu as ações da fundação na região. “Estamos passando por um processo de expansão e precisamos atender mais municípios. Precisamos qualificar o trabalhador e oferecer ferramentas para que ele aumente as possibilidades no mercado de trabalho. Vamos trabalhar e contribuir para melhorar os índices de emprego em nosso Estado”.