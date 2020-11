Campanha visa combater a violência contra as mulheres

Teve início no último dia 25 de novembro a campanha mundial 15 de Ativismo, que tem o objetivo chamar a atenção e conscientizar as pessoas para todas as formas de violência praticada contra as mulheres. No Brasil, a campanha foi antecipada em cinco dias, a partir do último dia 20, Dia da Consciência Negra, e aproveitou para também colocar em debate a violência praticada contra as mulheres negras.

De acordo com a assistente social Edna Rodrigues de Oliveira Soares, que atua no Departamento de Ações programáticas da Secretaria de Saúde, o principal norte da campanha é a eliminação da violência contra as mulheres e a exposição do tema é muito importante para isso. “Até porque muitas sequer sabem que são agressores, que estão sendo um agressor. Então, a gente fala sobre a violência, o que que é a violência, tentando conscientizar as pessoas”, esclareceu.

Segundo ela, num primeiro momento, a partir do dia20, o debate é sobre a condição da mulher negra. Já a partir do dia 25, data em que está instituído do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, a discussão se abre para todas as mulheres, para em seguida partir para a conscientização do homem, com o Dia do Laço Branco, 6 de dezembro, data que será marcada por uma pedalada, que acontecerá na véspera, dia 5, a partir de 7 horas com saída na Praça dos Carreiros.

A programação termina no dia 10 de dezembro, quando é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Assista abaixo a íntegra da entrevista: