Chuva desmorona casa no Jardim Liberdade e família fica desolada

A chuva desta quarta-feira (18) causa desmoronamento em moradia no bairro Jardim Liberdade em Rondonópolis – MT.

No momento da chuva uma senhora estava sozinha no local, e a casa começou a inundar, desesperada ligou para filha relatando o acontecido.

Em determinado momento a moradia que fica em um terreno alto, após ser inundada começou a desmoronar em cima de outra casa vizinha que fica no local mais abaixo.

A casa ficou totalmente destruída e a família desolada com o prejuízo causado.

O jardineiro José Bispo de Oliveira de 53 anos, proprietário da residência estava vindo do trabalho no momento da chuva e se abrigou em um posto de combustível e só ficou sabendo do desmoronamento por ligação da filha e ao chegar em casa deparou com prejuízo.