Tráfego na BR 158 está bloqueado devido a protesto de pequenos produtores

O tráfego na BR 158 está bloqueado entre os municípios de Confresa e Vila Rica, região Norte Araguaia. Moradores da Gleba Portal da Amazônia protestam após serem notificados pela Justiça para deixarem a área, que esta em litígio à cerca de 25 anos.

A gleba faria parte de uma fazenda que pertence a uma multinacional, que abriu falência na década de 80 e vendeu o patrimônio durante esse processo. Foi nesta época que as famílias invadiram as terras e dividiram em pequenos sítios.

“As famílias estão aqui há 25 anos, tem idosos, crianças. E existem muitas incertezas, como por exemplo, das benfeitorias”, comentou o Padre Marco Antônio, que é um dos líderes do movimento que resiste em deixar a gleba.

O religioso defende a permanência das famílias na região devido ao vínculo que criaram com a terra. A rodovia foi bloqueada na tarde desta segunda-feira (14) e não há previsão de liberação do trânsito.

A BR 158 é um dos principais corredores de escoamento da produção de soja e outros grãos. Neste momento de desenvolvimento das lavouras muitas carretas levam defensivos e fertilizantes para as fazendas do Araguaia e do Xingu.

“As autoridades precisam conversar com essas famílias, eles não tem para onde ir. Muitos foram ameaçados”, disse o padre Marco Antônio.

A Polícia Militar esteve no local e tenta negociar com os manifestantes. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal viaja para o Norte Araguaia para tentar liberar o trânsito.