Motorista perde o controle de caminhonete e avança sobre dois outros veículos

O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção do utilitário e avançou sobre dois outros veículos. O acidente aconteceu na noite desse domingo (24), na Avenida Lions Internacional, em frente ao shopping de Rondonópolis, e os veículos ficaram praticamente destruídos.

As informações apuradas no local do acidente dão conta de que o motorista de uma caminhonete Ford Ranger de cor branca, transitava pela Lions Internacional quando perdeu o controle da direção e acabou colidindo com outros dois veículos, um VW Fox vermelho e Ford Fiesta prata, que estavam estacionados no local.

Como resultado, o veículo Fox acabou ficando com um grande amassado em sua lataria, mas o Fiesta ficou em situação pior e teve perda total. A força do impacto foi tamanha que a roda dianteira da caminhonete se desprendeu da mesma, com eixo e tudo.

Populares dão conta de que o motorista da caminhonete foi retirado do local pela namorada, com um corte na cabeça.

Os proprietários do Fiesta estavam em uma lanchonete em frente ao local onde o veículo estava estacionado e presenciaram tudo. Já os proprietários do Fox não estavam próximos do veículo no momento do acidente.