Prédio da Câmara passa por desinfecção

O prédio da Câmara Municipal de Rondonópolis está passando por um trabalho de desinfecção total, com vistas a prevenir a transmissão do novo coronavírus aos funcionários e frequentadores do Legislativo. O serviço está sendo executado pelo Corpo de Bombeiros e foi solicitado pela nova Mesa Diretora da Casa.

De acordo com o secretário interino de Administração da Câmara, Alessandro Brandão, a iniciativa de pedir a desinfecção da Casa de Leis partiu do presidente Roni Magnani (SD) e tem por objetivo prevenir a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus. “Nós já tínhamos feito uma desinfecção total em junho do ano passado, logo que começou a primeira onda da pandemia. Agora, com essa segunda onda e com a infecção de algumas pessoas próximas, como o próprio vereador Juary Miranda (morto no último sábado pela covid-19), que esteve presente nas últimas sessões do ano passado, e também houve algumas atividades, como a posse dos eleitos, então logo na primeira reunião do ano o Roni Magnani pediu para fazer essa desinfecção”, informou.

Ainda de acordo com ele, o pedido foi prontamente atendido pelo comando do Corpo de Bombeiros e o trabalho de desinfecção de todos os ambientes e salas do prédio já teve início na manhã dessa terça-feira (5) e deve ser concluído até amanhã (6), período em que o prédio ficará fechado para o atendimento ao público interno e externo.

“Nós temos a preocupação de não levar essa doença para nossa família e não desejamos isso para ninguém. Então, por precaução, decidimos pedir essa desinfecção e agradecemos ao Corpo de Bombeiros que prontamente nos atendeu”, concluiu Brandão.