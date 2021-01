Repórter da Record descobre que está com inflamação no cérebro após Covid

Clébio Cavagnolle, repórter da Record TV, descobriu nesta segunda-feira (18) que está com encefalife (inflamação do cérebro), sequela do coronavírus que contraiu em junho do ano passado. A informação foi divulgada por ele mesmo nas redes socias.

“Queridos: ontem, fiz a punção na medula espinhal, que graças a Deus descartou a existência de um coágulo e tumor cerebral. Também fiz uma série de exames de imagem e sangue. O diagnóstico saiu agora há pouco: encefalite. É uma inflamação do cérebro. Começando o tratamento agora com a mesma tranquilidade que lhes falei no vídeo: fé de que logo receberei alta”, escreveu ele.

No sábado (16), após ser incentivado por uma grande amiga, Clébio gravou um depoimento alertando as pessoas sobre a gravidade da covid-19.

“Acho muito importante a gente pensar que para algumas pessoas ele (a doença) não tem um desenvolvimento tão agressivo, mas para outras, isso pode ser bastante complicado. Fui contaminado em junho, atravessei a contaminação sem grandes problemas, sem sintomas graves e agora, praticamente sete meses depois, eu me deparo novamente aqui no hospital, iniciou.

“Isso tem me causado alguns problemas como perda parcial e gradativa da audição e agora mais recentemente, que me fez acender o alerta, falta também da visão”, contou. “Por isso que não consigo nem ler e escrever”, acrescentou.

Calmo e confiante, Clébio encerrou o vídeo agradecendo mensagens de apoio que têm recebido de fãs e amigos.