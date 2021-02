Esquerdista declarado, Pátio elogia Bolsonaro

Esquerdista convicto e declarado, o prefeito Zé Carlos do Pátio deixou o partidarismo de lado e elogiou, na tarde desta quarta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro por algumas ações de Governo.

Segundo ele, é de elogiar o trabalho de Bolsonaro ao enviar o dinheiro enviado para cultura pela Lei Lei Aldir Blanc que prevê auxílio financeiro ao setor que sofreu com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus “Votei no Hadad e sempre fui eleitor do Lula e da Dilma, mas não posso deixar de elogiar Bolsonaro. Nunca vi tanto dinheiro investido na cultura como agora” afirmou.