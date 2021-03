Deputada diz que decisão por quarentena é “extrema e amarga”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) classificou como “extrema e amarga” a decisão dada pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Póvoas, determinando a adoção quarentena obrigatória em 50 dos 141 municípios de Mato Grosso.

A medida segue um decreto baixado pelo governador Mauro Mendes (DEM), na última semana, e é valida para as cidades com classificação de risco muito alto de contágio para a Covid-19.

“Esta medida extrema e amarga prejudica principalmente o comércio, já exaustos com a crise econômica que enfrentamos. Muitos fecharão as portas pela última vez e não conseguirão mais reabrir”, disse a deputada, por meio de uma publicação em suas redes sociais.

“Famílias que tinham sua independência garantida com o suor do seu trabalho, passarão a fazer parte dos mais de 14% desempregados brasileiros”, emendou.

Na avaliação da deputada, o comércio, principalmente, não pode ser visto como o culpado pelo cenário de crescimento de casos e mortes em decorrência do novo coronavírus.

“A culpa não é do comércio, não é justo que trabalhadores continuem a arcar com a responsabilidade que é do poder público. Todo trabalho é essencial quando ele alimenta uma família”, disse.

Ainda segundo a parlamentar, neste momento, o Estado precisa de menos fechamentos e mais vacinas.