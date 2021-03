Vídeo mostra o momento em que ônibus atropela e mata motociclista

As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, flagraram o momento em que um motociclista é atropelado por um ônibus no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (12). O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Douglas Pereira Neri estava indo para o trabalho no momento do acidente. Em uma moto, modelo Titan, o rapaz seguia na rua W6, mesmo sentido que estava o ônibus. O motorista do veículo, ao virar na rua Antônio Francisco, provoca o atropelamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o motociclista já estava em óbito.

Veja o vídeo do acidente: