Unemat vai promover eventos online com grandes nomes do Direito

A Universidade do Estado de Mato Grosso, campus universitário de Alto Araguaia e seu Núcleo Pedagógico de Rondonópolis, promovem a I Jornada Internacional de Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade “Direitos, Sociedades e Políticas Públicas”, IV Semana Jurídica de Alto Araguaia e II Semana Jurídica da Unemat, Rondonópolis, tendo como tema “Direitos, Sociedades e Políticas Públicas”, no período de 14 a 16 de abril, de movo virtual.

O evento reúne pesquisadores e instituições da Argentina, Brasil, Paraguai, Colombia, Itália, Espanha, Portugal e Estados Unidos, tendo como objetivo oportunizar a produção de conhecimento e saberes nas/das experiências jurídicas, por meio de conferências, painéis, e minicursos e apresentações de comunicações orais nos Grupos de Trabalho do Evento.

A temática do evento, “Direitos, Sociedades e Políticas Públicas”, em meio à pandemia quer promover reflexões plurais e diversas em face das desigualdades e diferenças de nossas sociedades (aqui escrita no plural, ressaltando muito além da polissemia do conceito, mas as dimensões teóricas e as realidades distintas experienciadas pelos seres humanos)

As conferências, painéis, minicursos e GTs trazem temas atuais e urgentes, destacando as crises e o Estado, o Direito Antidiscriminário, FakeNews e processo eleitoral, Meio Ambiente, Inovações, Políticas Públicas e Interdisciplinaridade, sendo partilhado pelas redes de estudos e pesquisas jurídicas e áreas interdisciplinares, buscando refletir sobre os avanços, os recuos e latentes ressignificações dos institutos jurídicos em meio à pandemia do Covid-19.

O evento, on line, é promovido pelas turmas do Curso de Bacharelado em Direito de Alto Araguaia e Rondonópolis e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade (Gedifi Cnpq/Unemat), tendo como parceiros: Estácio/Fapan-Cáceres; Uniasselvi/Rondonópolis, OAB/Rondonópolis-MT, Gedifi,Rondonópolis, Geppfem-Alto Araguaia, Encrespar-Sinop, Criar, Nuepe/Rondonópolis, Clinica de Direitos Humanos, Meio Ambiente e Políticas Sociais; Unemat Cultural, Cedicc Uniasselvi; Dialogando/Diamantino,; e Faespe.

A inscrição é limitada, gratuita, e poderá ser realizada até o dia 13 de abril clicando aqui.

No momento da inscrição o participante deve escolher o minicurso que participará no dia 15 e no 16 (escolhendo 1 opção para cada dia). No evento, ao final de cada atividade, deverá ser assinada a Lista de Presença, fazendo jus ao certificado apenas os inscritos no evento e com presença em no mínimo 60% de frequência.

No entanto, as conferências e painéis serão transmitidas pelas redes sociais do Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e Interdisciplinaridade e parceiro, podendo o público não inscrito no evento ser ouvinte (neste caso, não fazendo jus à certificação). Veja abaixo os links para acompanhamento dos eventos.

TRANSMISSÃO DO EVENTO

CANAL YOUTUBE GEDIFI

CANAL DIALOGANDO

FACEBOOK GEDIFI