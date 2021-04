Deputados estaduais consideram abertura de novos leitos ‘vitória coletiva’

A abertura dos 20 novos leitos de UTI em Rondonópolis aconteceu após uma mobilização política que há tempos não se via na cidade. Além da atuação dos representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal diretamente junto à direção do Hospital Regional, os deputados estaduais também promoveram intensa negociação para obter a autorização de abertura.

No plano estadual a mobilização foi liderada pelos deputados que tem base em Rondonópolis – Thiago Silva (MDB), Claudinei Lopes (PSL), Sebastião Rezende (PSC) e Nininho (PSD). O movimento também teve o apoio de parlamentares de outras regiões.

Eles conversaram com o governador, Mauro Mendes, e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, e alguns também participaram de reuniões com a direção do Hospital Regional e os representantes da empresa Instituto Mato-grossense de Terapia Intensiva LTDA.

A intervenção dos parlamentares foi considerada decisiva para a suspensão temporária das exigências que vinham impedindo a abertura dos novos leitos em Rondonópolis.

“Trabalhamos muito desde o mês passado e ontem (10) passamos quase todo o dia conversando com vereadores, diretores o hospital e cobrando do Governo do Estado uma solução para essas UTIS pudessem ser liberadas. Acredito que todos os agentes públicos contribuíram pra esta liberação”, disse Thiago Silva.

Claudinei Lopes, que chegou a ser barrado numa das tentativas de entrar no Hospital Regional, também comemorou o resultado da mobilização. Ele destacou a importância da união da classe política e da sociedade e disse que manterá a fiscalização. “Vamos continuar acompanhando essa situação e esperamos que a empresa contratada possa garantir a assistência médica prevista no contrato”.

Os deputados também elogiaram a disposição para o diálogo e a solução adotada pelo Governo do Estado. Eles afirmam que durante todo o tempo as conversas ocorreram de forma técnica e sem recorrer à politização do assunto.

O deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, também destaca a colaboração de servidores e de outras lideranças políticas pra a solução do problema.

“Quero também lembrar todas as pessoas que colocaram atenção nesta situação, vereadores, meus colegas deputados estaduais e federais, o esforço e, especialmente toda a população que esteve mobilizada durantes esses dias. Em nome da diretora do Hospital Regional, Kenia de Lima, agradecemos todos os profissionais da saúde pela dedicação. Com mais leitos temos esperança de conseguir salvar mais vidas”, concluiu Nininho.