Indivíduo agride a companheira com socos após sentir ciúmes

Um indivíduo foi detido nesta sexta-feira (09), após agredir a companheira com socos, chutes e tentativa de enforcamento no bairro Altamirando em Rondonópolis – MT.

A Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro mencionado acima, onde a vítima relatou que na manhã de ontem foi em uma agência bancária com o companheiro e ele se sentiu enciumado e deu socos no seu estômago.

No período da tarde foram na casa de uns conhecidos e o suspeito voltou a agredir a companheira com tapas, a amiga da mulher tentou intervir e também foi agredida.

O agressor não parou e tentou levar a companheira a força para casa.

A vítima informou que a cerca de seis meses ela saiu de sua cidade em MS para vir morar com o companheiro em Rondonópolis e há algumas semanas ele está a agredindo.

Diante das circunstâncias a PM fez buscas do suspeito que tinha fugido do local e alguns momentos seguintes ele foi encontrado dentro do mato e por estar questionando de dor foi levado até a UPA e em seguida para a delegacia.