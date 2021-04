Um motociclista de 47 anos ficou ferido após se envolver em um acidente por volta do meio-dia desta sexta-feira (23) no bairro Jardim Liberdade em Rondonópolis. Ele teve fratura em uma das pernas e um corte no pé.

De acordo com testemunhas, a batida aconteceu no cruzamento da rua Solange Lima com a avenida Alberto Saddi, quando o condutor da moto YBR invadiu a preferencial.

Ele foi encaminhado pelo Samu e Unidade de Saúde.

O condutor da moto Titan acionou o socorro, mas não se feriu.