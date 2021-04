Mulher é mordida por pitbull em Rondonópolis

Uma mulher foi mordida por um cachorro pitbull na manhã deste domingo no bairro Sagrada Família em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações a proprietária dos dois pitbulls estava colocando comida a eles, em determinado momento os cães começaram a brigar, a moradora tentou intervir e foi mordida por um dos cachorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado por um vizinho que escutou os gritos da moradora. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional com duas perfurações de 15 e 20 cm no braço e com uma possível fratura.