PM apreende malas abandonadas com cerca de 85 Kg de maconha

A Polícia Militar (PM) apreendeu 98 tabletes com aproximadamente 85 Kg de substância análoga a maconha no início da madrugada desta segunda-feira (12), no Bairro Parque dos Lírios, em Rondonópolis (MT).

Os entorpecentes estavam abandonados e distribuídos em duas malas.

A guarnição realizava rondas quando encontrou as malas de viagem em estado de abandono.

Durante a checagem a Polícia localizou os entorpecentes.

Foi solicitado apoio das viaturas de área que se fizeram presentes.

Diante da situação os entorpecentes foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.89661.