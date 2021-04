Por 2 votos a 1, TJ nega liberdade a menor que matou amiga

Por 2 votos a 1, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade feito pela defesa da adolescente de 15 anos que atirou e matou a amiga, em julho do ano passado, no Condomínio Alphaville, em Cuiabá.

O crime resultou na morte da menor Isabele Ramos, de 14 anos de idade.

O habeas corpus foi negado nesta quarta-feira (28).

O desembargador Gilberto Giraldelli acompanhou o voto do relator do caso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, que já havia manifestado pela manutenção da internação da menor.

O último voto deste caso havia sido proferido no dia 14 de abril., quando o desembargador Rondon Bassil Dower Filho se manifestou favorável à liberdade da menor.

O caso corre sob sigilo, portanto, não há detalhe sobre o voto dos magistrados.

A menor foi condenada pela juíza Cristiane Padim, da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.

A pena é de até 3 anos de internação, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Na sentença, a magistrada aponta que a adolescente teve intenção de matar Isabele e, por isso, foi condenada por ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso.