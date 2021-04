Mesmo esperando por mais mudanças, empresários aprovam estratégia da prefeitura

As mudanças anunciadas hoje (09) pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD) sobre as restrições visando conter a pandemia de Covid-19 foram recebidas com um misto de desânimo e esperança pelas lideranças do setor econômico. Para eles as mudanças são insuficientes para reverter os prejuízos, mas indicam que há boa vontade das autoridades municipais em resolver o problema.

A reportagem conversou com a presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares da Região Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul), Neth Moura, e também com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL), Thiago Sperança. Os dois participaram da reunião de hoje.

“A Prefeitura considera que chegou ao limite possível. Mas no nosso entendimento, levando em consideração a situação em outras cidades do Estado e os acordos feitos por exemplo em Cuiabá e Várzea Grande, acreditávamos que seria possível ir um pouco avante”, disse Thiago.

O empresário considera porém que a situação pode mudar no início da próxima semana caso o município consiga ampliar os leitos para atendimentos de pacientes com Covid-19.

“Nós compactuamos com a estratégia de buscar a reclassificação à partir da abertura de novos leitos de UTI. Com isso poderemos baixar o nível de risco e acabar com a discussão sobre a interpretação jurídica. A Prefeitura ficará mais livre para reduzir essas restrições”, avalia.

Neth Moura também torce por mudanças. Para ela as alterações anunciadas hoje aliviam um pouco a situação do comércio, mas praticamente não terão efeito sobre os estabelecimentos que funcionam no período noturno.

“A retirada da ‘Lei Seca’ foi importante, pois retomaremos as vendas e o cliente poderá consumir bebidas no local. Também foi positiva a ampliação do limite de funcionamento das 19h para as 20horas, mas para nós que dependemos das atividades noturnas isso praticamente não muda nada. Ficou na mesma’, lamenta.