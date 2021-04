Socorrista enche luva para entreter criança durante socorro

Em meio ao susto de um acidente que poderia ter sido fatal, uma criança que quase foi atropelada pelo carro da própria família, um gesto de amor a profissão e ao próximo chamou a atenção.

Um socorrista que ajudava no atendimento a criança conseguiu fazer com que ela se acalmasse com uma pequena ação. Ele encheu uma luva como se fosse uma bexiga e deu a vítima.

A criança se acalmou e foi um pouco mais tranquila para a unidade médica.

O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira (09), no Jardim Iguassú.

Matéria relacionada:

Porta se abre e criança de 2 anos cai de carro em movimento