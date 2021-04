Tangará da Serra sobe para risco muito alto e medidas devem ser adotadas

Desde terça-feira (06), o município de Tangará da Serra passou a fazer parte do grupo dos municípios com risco muito alto de contágio para Covid-19. Com isso, novas medidas deverão ser adotadas ainda hoje (07).

Pela manhã, uma reunião foi realizada no município e o prefeito, Vander Masson¸ afirmou que um pedido de flexibilização foi enviado ao Governo e para Justiça, já que várias medidas de contenção da proliferação da doença já estão sendo feitas.

Um dos pedidos é para que não haja barreira sanitária e nem a quarentena obrigatória.

Um novo decreto deve ser lançado ainda hoje pelo prefeito.

PRAZOS

A partir desta quarta-feira (07 de abril), estão suspensos os prazos nos processos físicos e eletrônicos nas comarcas de Colíder e Tangará da Serra. A medida foi tomada por conta da classificação da Secretaria Estadual de Saúde que definiu com risco ‘muito alto’ para o contagio da COVID-19. A suspensão consta na Portaria-conjunta 389/2021 assinada pela presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas, a vice-presidente Maria Aparecida Ribeiro e o corregedor-geral, desembargador José Zuquim Nogueira.

Desta forma, ficam suspensos até o dia 16 de abril os prazos processuais nos autos físicos e eletrônicos (PJE). A portaria entra em vigor hoje (7 de abril) e revoga todas as demais que tratam do assunto.